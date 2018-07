Transporter umgekippt

Anzeige

Heidelberg.Ein 57-Jähriger ist am Montagvormittag mit seinem Mülltransporter auf der B 535 Richtung Schwetzingen umgekippt. Der Lkw-Fahrer fuhr eine Linkskurve offenbar zu schnell an, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verletzte sich nur leicht. Bei dem Unfall liefen jedoch rund 250 Liter Diesel-Kraftstoff aus und versickerten im Boden. Die verschmutze Erde muss abgetragen werden. Der Rückstau des Unfalls verursachte eine Kollision von zwei Fahrzeugen. Ein Mercedes-Fahrer bremste zu spät und eine 28-jährige VW-Fahrerin fuhr auf. Die Bergung dauerte bis in den späten Nachmittag an. Den Sachschaden der beiden Unfälle schätzen die Beamten auf mehrere Zehntausend Euro. vs

