Trauer um SNP-Gründer Andreas Schneider-Neureither

Über Andreas Schneider-Neureither wird gesagt, dass er die Softwarefirma SNP gerne als seine Familie bezeichnet hat. Dass er selbst als Chef stets nahbar war. Und dass er lieber Unternehmer als Physik-Professor geworden ist, weil man so mehr bewirken kann. In der Nacht auf Montag ist der Manager plötzlich und unerwartet gestorben - im Alter von 56 Jahren.

Schneider-Neureither studierte Physik, lebte in Heidelberg und war mit der Stadt wie auch mit der Region in hohem Maße verbunden. Gesellschaftliches Engagement hat ihm viel bedeutet.

„Schöpferischer Geist“

Für die neue Sporthalle „SNP dome“ in Heidelberg, die Ende dieses Jahres öffnen sollte, ist Schneider-Neureither Namenssponsor. Viele Sportvereine tragen das SNP-Logo auf ihren Trikots. Der Manager förderte Initiativen gegen Krebs genauso wie Projekte für bedürftige Menschen in Afrika.

Die Bestürzung in der Belegschaft ist groß. „Dr. Schneider-Neureither war der schöpferische Geist und das Herz des vor über 25 Jahren gegründeten Unternehmens“, heißt es in einer Mitteilung von SNP (Schneider-Neureither & Partner). „Mit großer Leidenschaft entwickelte er Lösungen für immer komplexer werdende IT-Systeme und baute das Unternehmen zu einem global agierenden und anerkannten Spezialisten um.“

SNP ist nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von sogenannter Transformationssoftware. Sie soll zum Beispiel ermöglichen, bisher getrennte IT-Landschaften bei Firmenkunden zusammenzuführen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 1500 Mitarbeiter, davon 350 am Stammsitz Heidelberg. Die Kunden kommen vorrangig aus den Branchen Automobil, Öl und Gas, Chemie, Maschinenbau und Dienstleistungen. Die Hälfte des Konzernumsatzes (2019: 145 Millionen Euro) erwirtschaftet SNP in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Starkes Wachstum

Unter Schneider-Neureither ist SNP stark gewachsen. Im Frühjahr stieg das Unternehmen in den S-Dax auf. „Das zunehmende Interesse am Kapitalmarkt ist für uns Motivation, unseren Weg mit hohem Tempo fortzusetzen“, hatte Schneider-Neureither damals gesagt. Vor wenigen Tagen erst legte SNP den Bericht für das dritte Quartal vor und bestätigte die Jahresziele. An diesem Donnerstag sollte eine große virtuelle Messe stattfinden, die „Transformation World 2020“.

Schneider-Neureither engagierte sich nicht nur in der Softwarebranche. Für Aufsehen hatte sein Einstieg beim regionalen TV-Sender Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) gesorgt. Im Januar hatte der Sender mitgeteilt, die Insolvenz hinter sich zu lassen und dass der Sendebetrieb „dauerhaft gesichert“ sei - dank des Engagements von Schneider-Neureither. Als Privatmann hatte er die kompletten Anteile einer Gesellschaft erworben, die neben dem Namen auch Sendelizenz, Studio und Produktionsmittel der früheren RNF-Gesellschaft übernahm.

„Mit Andreas Schneider-Neureither verliert die Region einen visionären, klugen und sehr engagierten Unternehmer“, erklärt Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. „Er war eine Persönlichkeit, die uns fehlen wird. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

Schneider-Neureither hinterlässt seine Frau und vier Kinder.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020