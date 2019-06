Trickbetrügerschlagen zu

Heidelberg.Von einem Rentner haben falsche Polizeibeamte Gold und Münzen im Wert von rund 30 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielt der Senior am Dienstag und Mittwoch mehrere Anrufe von angeblichen Kriminalbeamten des Raubdezernates Heidelberg. Der Anrufer erklärte dem Mann, dass seine Anschrift bei gefassten Räubern gefunden wurde.

Nachdem der Senior von einem Wertfach bei der Bank erzählte, suggerierte ihm der Anrufer, dass es einen „Maulwurf“ bei der Bank gäbe und das Fach wohl schon leergeräumt sei. Er riet dem Opfer, es schnellstens zu leeren. Nachdem der Senior die Münzen und das Gold aus dem Schließfach geholt hatte, übergab er die Sachen mit einem Gesamtwert von rund 30 000 Euro an der Haustür einem vermeintlichen Polizisten zur Echtheitsprüfung. Als dieser am Folgetag nicht mehr zu erreichen war, bemerkte der Mann den Betrug und alarmierte die richtige Polizei. Auch in den Stadtteilen Kirchheim und Pfaffengrund wurden Senioren von vermeintlichen Polizisten angerufen. Allerdings blieben die Täter erfolglos. mics

