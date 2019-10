Trinkwasser-Quellen brauchen noch Regen

Heidelberg.Fünf Tage Regen lassen noch keine Quellen sprudeln: Wie die Stadtwerke mitteilen, müssen Bewohner der Hanglagen in Neuenheim und Handschuhsheim weiter darauf warten, dass sie wieder ihr gewohnt weiches Quellwasser als Trinkwasser in die Leitung bekommen. Seit Juli wird die Wasserversorgung wie in den anderen Stadtteilen auch aus den Wasserwerken gespeist. Das bleibt auch erst einmal so, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilte.

Mindestens zwei Monate überdurchschnittliche Niederschläge wie Landregen würden benötigt, damit die Quellen sich füllen. Diese nasse Periode müsste gefolgt werden von einem längeren Zeitraum mit durchschnittlichem Niederschlag, bevor wieder daran gedacht werden könne, die Quellen anzuzapfen.

Die Odenwald-Quellen sind seit Jahrzehnten nicht nur beliebt bei Ausflüglern, die gerne Kanister des weichen Wassers abfüllen und zum Beispiel zur Teezubereitung nutzen. Auch Bürger der Berg-Stadtteile schätzen das köstliche Nass, dass sie nun in einer deutlich kalkhaltigeren Variante aus dem Wasserhahn zapfen.

Während die freien „Abzapfer“ indes schon seit Jahren gewarnt wurden, weil das Quellwasser wegen des sauren Regens mit hohen Aluminiumwerten belastet war, wird das Quellwasser für die Hanglagen im Norden der Stadt normalerweise von den Stadtwerken aufbereitet. Das Aluminium wird mittels eines Ionentauschers herausgeholt - das Leitungswasser kann bedenkenlos getrunken werden. Das Gleiche gilt für das Nass, das von den Wasserwerken geliefert wird. Im Februar hatte eine merkwürdige Blaufärbung für Verunsicherung und das Abschalten eines 100 Meter tiefen Brunnens in Neuenheim, Handschuhsheim und Dossenheim gesorgt. Später fanden die Labors heraus, dass es sich - wie beim Blautopf im Schwäbischen - um eine harmlose Kalkverfärbung handelte.

