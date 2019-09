Trio nach Attacke angeklagt

Heidelberg/Leimen.Knapp drei Monate nach der Kampfhundeattacke auf einen Jugendlichen in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen drei Beschuldigte erhoben. Der Vorwurf der schweren Körperverletzung richte sich gegen einen 16-Jährigen und einen 22-Jährigen, die mit den Hunden unterwegs waren, erläuterte der Sprecher der Anklagebehörde, Tim Haaf. Der 21-jährige Hundehalter, der seinem 16-jährigen Bruder die beiden American Staffordshire Terrier überlassen hatte, ist wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

Der Jüngste des Trios sitzt in Untersuchungshaft. Der Strafrahmen für schwere Körperverletzung liegt bei nicht unter einem Jahr Freiheitsentzug.

Ohne Leine und Maulkorb

Am Pfingstmontag hatte der 21-Jährige seinen minderjährigen Bruder und dessen Begleiter mit den zwei Hunden ohne Maulkorb und Leine Gassi gehen lassen – womit er gravierend gegen die Kampfhundeverordnung verstieß. Für Tiere dieser Rasse ist eine Wesensprüfung im Alter von einem Jahr vorgeschrieben. Die beiden Hunde hatten ihre Tests noch nicht absolviert – bis zu einem positiven Ergebnis hätten sie aber nicht ohne Leine und Maulkorb unterwegs sein dürfen.

Im Gesicht schwer verletzt

Als drei Radfahrer an den Jugendlichen vorbeifuhren, wurden sie von den Hunden verfolgt. Die Folgen für das Opfer waren schlimm: Der Jugendliche wurde auf seinem Fahrrad auf freiem Feld angefallen und gebissen. Der 16-Jährige hatte die Tiere laut Anklagebehörde noch aufgehetzt. Der 15-jährige Radfahrer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Arm. Er musste in einer Spezialklinik notoperiert und behandelt werden.

Die beiden Hunde wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Hündin und der Rüde leben in einem Tierheim. Wenn es zu einer Verurteilung käme, würden die Vierbeiner quasi als Tatwerkzeug eingezogen. Das Veterinäramt bestimmt dann laut Haaf, was mit ihnen geschieht. lsw/mics

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.09.2019