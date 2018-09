Trio schlägt und tritt 22-Jährigen

Heidelberg.Drei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Bahnstadt einen 22-Jährigen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, geriet der 22-Jährige gegen 2 Uhr im Raucherbereich einer Diskothek in Streit mit drei bislang Unbekannten, da diese seine 18-jährige Exfreundin offenbar belästigten.

Ein Mann aus der Dreiergruppe schlug den 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierauf wurden die Beteiligten aus der Disko verwiesen. Kurz darauf trafen Täter und Opfer in der Güteramtsstraße wieder aufeinander. Der 22-Jährige wurde erneut von dem gleichen Täter ins Gesicht geboxt und ging zu Boden. Ein weiterer Mann aus der Dreiergruppe trat den 22-Jährigen gegen den Kopf, der Dritte schlug auf den am Boden liegenden Mann ein. Danach flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof. Der 22-Jährige erlitt Platz-, Schürfwunden und Blutergüsse am Kopf und kam in eine Klinik. Die Täter sollen 1,80 bis 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Der Erste hatte kurze blondes, seitlich rasiertes Haar. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Weste und Jeans. Der Zweite hatte kurze braune Haare und trug ein schwarzes T-Shirt und eine lange Hose. Der Dritte hatte einen kurzen Haarschnitt. miro

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018