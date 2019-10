Tunnel wird untersucht

Heidelberg.Wegen Vermessungsarbeiten muss der Gaisbergtunnel am Dienstag, 22. Oktober, vormittags und nachmittags für jeweils zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr sowie zwischen 13.30 und 15 Uhr wird der Tunnel auf etwaige Verformungen kontrolliert, teilt die Stadt mit.

Ab Anfang November stehen weitere Arbeiten an. Das städtische Tiefbauamt will das Sandsteinmauerwerk des Tunnels untersuchen. Dafür ist, laut Stadt, eine Vollsperrung notwendig. Um die Auswirkungen möglichst gering zu halten, sollen die Arbeiten nachts laufen – von Montag bis Samstag, 4. bis 9. November, sowie von Montag bis Samstag, 11. bis 16. November, jeweils in der Zeit von 21.30 bis 5 Uhr. Der Verkehr wird über die B 37 umgeleitet. red/sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019