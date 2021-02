Über Rot gelaufen - 23-Jährige von Auto erfasst

Heidelberg.Eine Frau ist am gestrigen Freitag von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die 23-jährige Fußgängerin überquerte laut Polizei die Fahrbahn nahe des Hauptbahnhofs bei Rot und wurde hierbei von einer 33-jährigen Autofahrerin erfasst. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 23-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.02.2021