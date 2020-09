Überfall auf Privathaus

Wiesloch.Mindestens 20 bewaffnete Menschen sollen sich Zutritt zu dem Haus einer Familie in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) verschafft und die Bewohner angegriffen haben. Das berichteten Zeugen der Polizei. Der 63 Jahre alte Vater erlitt dabei eine Stichverletzung am Rücken, die 61 Jahre alte Mutter eine Kopfplatzwunde, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zuvor wurde der 13-jährige Sohn der

...