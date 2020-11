„Um schneller zu werden, müssen wir auch Fehler zulassen“

Dominik von Achten wurde im Februar Vorstandsvorsitzender des Dax-Konzerns HeidelbergCement, kurz darauf kam seine erste Bewährungsprobe – die Corona-Krise. Von Bettina Eschbacher

Herr von Achten, die Konzern-tochter Italcementi hat ihren Sitz in Bergamo – das im Frühjahr massiv vom Coronaausbruch getroffen wurde. Wie haben Sie das erlebt?

Dominik von Achten: Das war ein frühes Warnsignal. Als es in Italien so dramatisch losging, ist das uns allen sehr nahegegangen. Wir haben ja enge Beziehungen zu den Kollegen, wir arbeiten seit dem Kauf von Italcementi eng zusammen. Unser Vorteil war, dass unser Italienchef vorher in Thailand gearbeitet und daher Erfahrungen mit der Sars-Cov-Epidemie 2003 gesammelt hatte. Im Konzern haben wir das sehr professionell gehandhabt, zum Glück sind wir weitgehend von Corona-Erkrankungen verschont geblieben. Wir haben auch ein Krankenhaus in Bergamo finanziell unterstützt.

Und Sie als Vorstandschef mussten drei Wochen nach Ihrem Amtsantritt eine der größten Krisen überhaupt managen …

Von Achten: Ich nehme es, wie es kommt. Ich bin stolz auf die 54 000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben schnell und effizient reagiert, mit harten Einschnitten im März und im zweiten Quartal. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir ein sehr gutes Ergebnis im dritten Quartal abgeliefert haben. Insgesamt war dieses Jahr schon eine Achterbahnfahrt.

Glauben Sie, dass Sie Ihre Mitarbeiter mit rein digitaler Kommunikation ohne persönlichen Kontakt erreichen können?

Von Achten: Da haben wir eine steile Lernkurve hingelegt. Ich bin erstaunt, wie gut man auch per Video Stimmungen bei Gesprächspartnern erspüren kann. Die Kamera muss aber an sein, Telefon allein reicht nicht. Darauf legen wir in wichtigen Meetings Wert. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir schon vor Corona unsere Technologie auf digitale Formate umgestellt hatten. Und die Mitarbeiter außerhalb der Zentrale in anderen Ländern erreiche ich jetzt sogar deutlich besser und schneller. Früher hätte ich hinfliegen müssen. . .

Wollen Sie denn nicht mehr, dass alle 780 Mitarbeiter wieder in die schicke, neue Zentrale kommen?

Von Achten: Ich freue mich über jeden, der kommt. Momentan ist rund die Hälfte im Homeoffice. Wir diskutieren gerade mit dem Betriebsrat darüber, wie wir künftig das mobile Arbeiten gestalten wollen. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir mehr Flexibilität zulassen werden als in der Vergangenheit. Wir müssen eine Kombination finden zwischen Präsenz im Büro und mobilem Arbeiten. Die Betriebsvereinbarung dazu soll Anfang nächsten Jahres stehen.

Ist dann die neue Haupt-verwaltung nicht zu groß?

Von Achten: Die neue Zentrale wurde ja schon vor vier, fünf Jahren geplant und ist auf bis zu 1000 Mitarbeiter ausgelegt. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, müssen wir erst einmal schauen, wie wir mit den Räumlichkeiten zurechtkommen, dann können wir gegebenenfalls weiter optimieren. Wir stellen zwar Beton her, sind aber keine Betonköpfe.

Der Vorstand hat sich für ein offenes Büro entschieden, das Sie mit Ihrem Team teilen – funktioniert das?

Von Achten: Ja, es kommt meiner Arbeitsweise entgegen. Die offene Kommunikation war am Anfang ungewohnt, aber die Kolleginnen und Kollegen finden das gut, weil sie jetzt viel mehr mitbekommen. Ich wollte auch ein Zeichen setzen für mehr Transparenz, mehr Interaktion im ganzen Unternehmen. Wir müssen noch innovativer werden in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und Innovation hat viel mit Kommunikation und Interaktion zu tun.

Sie brauchen vor allem Inno-vationen, um ihren Kohlen-dioxid-Ausstoß zu reduzieren. Immer wieder protestieren „Fridays for Future“-Aktivisten vor der Zentrale – tun Sie zu wenig fürs Klima?

Von Achten: Ich nehme diese Proteste der jüngeren Generation sehr ernst. Dem müssen wir uns als Unternehmen stellen. Ich verstehe ihre Ungeduld. Aber wir müssen auch die Klima-Ziele umsetzen können. Deshalb war es für unsere neue Strategie so wichtig, dass wir uns nicht einfach pauschale Ziele für 2030 oder 2050 setzen, sondern sie auf konkrete Jahresschritte und einzelne Länder herunterbrechen. Dass wir dabei noch besser und schneller werden können – unbestritten.

Die Zementindustrie zählt zu den großen CO2-Produzenten über-haupt. Sie wollen den Ausstoß in den nächsten fünf Jahren um 30 Prozent gegenüber 1990 ver-ringern. Ist das ehrgeizig genug?

Von Achten: Wir wollen doch schneller werden, deshalb haben wir dieses Ziel um fünf Jahre auf 2025 vorgezogen. Die Absenkung des CO2-Ausstoßes um 30 Prozent halte ich für sehr ehrgeizig. Wir haben einen klaren Pfad, wie wir dahin kommen wollen. Zum einen über die Umstellung von fossilen auf alternative Brennstoffe, das betrifft ein Drittel unserer Emissionen. Zum anderen über die CO2-Abscheidung, dabei geht es um zwei Drittel der Emissionen, die bei der Herstellung von Zement anfallen. Und Betonrecycling ist ein Thema für uns.

Womit wir wieder beim Thema Innovationen wären.

Von Achten: Mit unserem Projekt im norwegischen Werk Brevik sind wir Vorreiter. Dort wollen wir bis 2024 die Hälfte aller CO2-Emissionen reduzieren, indem wir das Kohlendioxid abscheiden und vor der norwegischen Küste einlagern. Wenn die Technologie funktioniert, können wir sie relativ schnell auch in andere Zementwerke bringen. Wir arbeiten auch daran, dass das CO2 wiederverwertet wird, etwa für Mineralwasser-Sprudel oder andere Industrien. Da ist die Technologie aber noch nicht so weit.

Mit Ihrer neuen Strategie soll der Konzern noch profitabler und schlanker werden. Wo ist da Potenzial nach den unzähligen Effizienzprogrammen Ihres Vorgängers Bernd Scheifele?

Von Achten: Wir werden uns nicht kaputtsparen, das will ich klar sagen. Aber wir sind in einem weltweiten Wettbewerb und müssen auf zwei große Kostenblöcke besonders achten, Energie und Personal. Unsere Mitarbeiter wissen, dass wir uns ständig überprüfen müssen.

Sie loben Ihre Mitarbeiter für Ihre tollen Leistungen in der Corona–Zeit und prüfen gleichzeitig, ob noch alle gebraucht werden? Wie geht das zusammen?

Von Achten: Das versuche ich nicht zu beschönigen – das ist ein Spagat. Aber wir müssen immer wieder nach vorn schauen, wir können uns nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen.

Sie haben bereits milliarden-schwere Abschreibungen vorgenommen und wollen Teile des Länder-Portfolios verkaufen – wollen Sie sich bewusst von Ihrem langjährigen Vorgänger absetzen?

Von Achten: Ich habe mit Bernd Scheifele zuvor zwölf Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet, da gibt es keine Fragezeichen. Aber ich muss als Vorstandschef in der jeweiligen Situation die richtige Entscheidung treffen. Ich habe versucht – so als käme ich von außen – möglichst unbefangen auf die Fakten zu schauen. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit lösen wollen, müssen wir jetzt die Innovationen herauskitzeln. Um schneller zu werden, müssen wir auch Fehler zulassen und die aber auch schnell korrigieren.

Ein anderer Führungsstil also.

Von Achten: Alles zu seiner Zeit eben. Der Führungsstil muss die Dinge adressieren, die für das Unternehmen zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig sind.

Wird sich auch etwas bei der Besetzung des bisher rein männlichen Vorstands ändern?

Von Achten: Wir haben schon im März das Ziel beschlossen, dass bis zum Jahr 2025 mindestens eine Frau im Vorstand sein soll. Ich bin klar dafür, dass wir uns möglichst breit aufstellen als Unternehmen. Ob wir dafür eine Quote brauchen, mag dahingestellt sein. Ich bin kein Freund der Quote, aber manchmal hilft sie im Übergang.

Reicht das Ihren Töchtern?

Von Achten: Die älteren verfolgen diese Diskussion sicher mit Wohlwollen. Es geht ja auch um bessere Chancen für ihre berufliche Entwicklung.

Sie erwarten für 2020 ein operatives Ergebnis über Vor- jahr und wollen die Dividende wieder erhöhen. Über das Niveau vor der Krise?

Von Achten: Es war in diesem Jahr eine harte Entscheidung, als Folge der Corona-Krise die Dividende zu kürzen. Jetzt bringen wir erst einmal das Jahr zu Ende. Wir werden aber weniger auf die Buchverluste durch die Abschreibungen schauen, sondern auf das operative Geschäft, das den Cash generiert. Wir wollen zu einer progressiven Dividende zurückkehren, das ist klar. Wie groß der Sprung wird, entscheidet sich dann nächsten März.

Wie oft sprechen Sie mit Bernd Scheifele, der Sie zu Heidelberg-Cement geholt und zu seinem Nachfolger aufgebaut hat?

Von Achten: Wir sind in einem konstruktiven Austausch, der ist aber nicht täglich. Er hat einen großen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens geleistet. Wir haben ein gutes Miteinander. Jetzt konzentriere ich mich vor allem auf meine neue Aufgabe.

Sie schließen 2022 mit dem Zementwerk in Leimen die Keimzelle des Konzerns. Was bedeutet das für Sie?

Von Achten: Das war eine schwierige und für das Unternehmen historische Entscheidung. Aber daran sind wir nicht vorbeigekommen, weil die Rohstoffreserven zur Neige gehen. Wir wollten, dass die Mitarbeiter jetzt schon Klarheit bekommen. Und die Schließung wird sozialverträglich vonstattengehen. Auch hier am Standort gilt: Wir müssen uns immer wieder hinterfragen. Meine Aufgabe als Vorstandsvorsitzender ist auch, den Mitarbeitern die Angst vor Veränderung zu nehmen. Veränderung muss nichts Bedrohliches sein, sie kann auch Spaß machen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020