Umleitungen von mehreren Linien

Heidelberg.Nutzer von Bussen und Bahnen in der Heidelberger Innenstadt müssen mit Einschränkungen rechnen. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. In der Zeit von Montag, 15. April, bis Freitag, 26. April, werden die Linien 31, 32, 35 sowie die Nachtbusse der Moonliner M2 und M4 im Bereich der Heidelberger Innenstadt umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten zum Anschluss von Straßeneinläufen an das Leistungsnetz. Zwischen 15. und 22. April wird in den Neckarstaden eine Einbahnstraße in Richtung Bismarckplatz eingerichtet. Zwischen 23. und 26. April werden dann die Neckarstaden zwischen dem Jubiläumsplatz und dem Krahnenplatz voll gesperrt. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019