Umleitungen wegen Rollstuhlmarathon

Heidelberg.Durch den Rollstuhlmarathon und die Veranstaltung Schaufenster des Sports kommt es am Sonntag, 7. Juli, in Heidelberg zwischen 8 und 17 Uhr zu Umleitungen. Wegen des Rollstuhlmarathons wird die Straße zwischen der Heidelberger Ernst-Walz-Brücke und der Friedensbrücke in Neckargemünd auf beiden Seiten des Neckars halbseitig gesperrt. Es wird eine geänderte Verkehrsführung eingerichtet. Von der Sperrung sind auch die Buslinien 33 in Fahrtrichtung Emmertsgrund, die Linie 34 in Richtung Ziegelhausen und die Linie 35 gen Wieblingen betroffen. Weitere Infos zu den Sperrungen im Internet unter www.heidelberg.de. mics

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.07.2019