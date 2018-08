Umleitungen wegen Schlossbeleuchtung

Heidelberg.Für die dritte Heidelberger Schlossbeleuchtung in diesem Jahr werden am kommenden Samstag, 1. September, wieder einige Straßen in der Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gestern mit. So werden etwa die Bahnlinien 23 und 25 zwischen 21.45 und 23 Uhr über die Bergheimer und Berliner Straße umgeleitet. Die Buslinie 31 fährt bis 23 Uhr zwischen Technologiepark und Bismarckplatz eine Umleitung über die Berliner Straße, Ernst-Walz-Brücke und Bergheimer Straße. Die Busse der Linie 33 werden über den Schlossbergtunnel geleitet, die der Linie 34 über Schlierbacher Landstraße und ebenfalls Schlossbergtunnel. jei

