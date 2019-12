Umstellung auf Naturquellen

Heidelberg.Seit Freitag versorgen die Heidelberger Stadtwerke ihre Kunden in den oberen Hanglagen von Heidelberg-Handschuhsheim und Neuenheim sowie zwischen Hirschgasse und Haarlass wieder mit weichem Trinkwasser aus den Handschuhsheimer Quellen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Mit Unterstützung der Quellen in Ziegelhausen stehe wieder genügend Trinkwasser zur Verfügung.

Seit Ende der ersten Juli-Woche 2019 wurde dieses Gebiet mit Trinkwasser aus den Grundwasserwerken versorgt. Als Folge des Extremjahres 2018 und der trockenen Sommermonate 2019 hatten die Quellen im Mühltal nicht mehr genügend Wasser dafür geliefert. Bis das weiche Wasser bei allen Haushalten ankommt, kann es einige wenige Tage dauern. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, dann die Einstellungen von Geräten wie Wasch- oder Spülmaschinen sowie Kaffeeautomaten wieder an den veränderten geringeren Härtegrad anzupassen. sal

