Umziehen – aber auch bleiben?

Der Heidelberger Gemeinderat hat im Dezember 2017 den Umzug des Kulturhauses und soziokulturellen Zentrums Karlstorbahnhof in die ehemalige Kutschenhalle auf der Konversionsfläche Campbell Barracks beschlossen. Auch der „Klub K“ und das Karlstorkino mit Medienforum sollen den Standort wechseln. Rund 20 Millionen Euro wird es kosten; Bund und Land beteiligen sich an der Summe. Ende 2021 soll die neue Spielstätte in der Südstadt fertig sein; der Umzug aus der Altstadt ist für Anfang 2022 vorgesehen.

„Die Stadt braucht zwei Kommunale Kinos“, argumentiert hingegen Claus Schmitt, Geschäftsführender Vorstand des Medienforums, dass das Karlstorkino am alten Standort bleiben möchte. Mit der Erweiterung des jetzigen „Klub K“ über dem Kino selbst. „Dort möchten wir zum Beispiel Diskussionen mit Regisseuren anbieten“, verweist Schmitt auf die – durch Corona zusätzlich beengten – Räume im Erdgeschoss. In der Südstadt wachse gerade eine Stadtteilgesellschaft, die durch junge Familien geprägt sein werde, geht der Vorstand auf Unterschiede der Standorte und den Bildungsauftrag des Kommunalen Kinos ein. Dort könnte beispielsweise eine „Kinderwagen-Kinoreihe“ sehr erfolgreich sein, sieht er Raum für Neues. miro

