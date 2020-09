Unbekannte besprühen Glastüren mit Graffiti – Zeugen gesucht

Heidelberg.Bislang unbekannte Täter haben zwei Glaseingangstüren in der Rehovotstraße in Heidelberg-Bahnstadt mit Graffiti besprüht. Nach Angaben der Polizei vom Montag ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/99-17 00 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020