Unbekannte dringen in Zimmer von Studentenwohnheim ein - Exhibitionist belästigt Bewohnerin

Heidelberg.Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in zwei Zimmer eines Studentenwohnheims in der Heidelberger Bahnstadt eingedrungen, einer von ihnen entblößte sich vor einer Bewohnerin. Wie die Polizei mitteilte, wachte die 27-Jährige zwischen 3 und 4 Uhr auf, weil zwei Männer in ihrem Zimmer standen. Einer der Männer flüchtete sofort aus dem Zimmer, nachdem sie ihn angesprochen hatte. Der andere setzte sich demnach auf ihr Bett und fing an zu onanieren. Die 27-Jährige trat daraufhin nach dem Mann, woraufhin dieser ebenfalls flüchtete. Die Frau beschrieb den Exhibitionisten als ungefähr 1,65 Meter groß, mit kräftiger Statur, leicht übergewichtig und mit dunklen, kurzen, glatten Haaren, die an den Seiten kurz rasiert waren. Er war mit einer Jeans bekleidet. Der andere Mann wird als 1,70 Meter groß, mit normaler Statur und hellen, kurzen Haaren beschrieben.

Bei einem zweiten Vorfall drang im gleichen Stockwerk des Wohnheims in der Eppelheimer Straße gegen 5 Uhr ein unbekannter Täter in das Zimmer einer 22-Jährigen ein, die dadurch ebenfalls geweckt wurde. Nachdem die 22-Jährige zu schreien angefangen hatte, verließ der Täter das Zimmer der Studentin.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 bei der Polizei zu melden.