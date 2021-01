Unbekannte zertreten Hochsitz

Nußloch/Eberbach.Unbekannte haben seit Heiligabend im Wald bei Nußloch mindestens fünf Jagd-Ansitze beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen die Täter neben zerschlagenen Scheiben auch Verpackungsabfälle in den Jagdeinrichtungen. Außerdem seien die Bauten mit Essenresten wie Joghurt und Käse beschmiert worden. Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, sich unter Telefon 06222/570 90 zu melden. Mehr als 1000 Euro Schaden ist auch im Wald bei Eberbach entstanden. An einer Hochsitzkanzel sind in den ersten Januartagen die Holzverschalung herausgetreten und Holzstangen des Unterbaus zerschlagen worden. Hinweise an Telefon 06271/9 21 00. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021