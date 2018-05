Unbekannter belästigt 18-Jährige

Anzeige

Heidelberg.Eine 18 Jahre alte Frau ist auf der Ziegelhäuser Brücke in Heidelberg von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Täter die Heranwachsende bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 0 Uhr auf dem Nachhauseweg bedrängt und versucht, sie zu küssen. Ein Autofahrer und dessen Mitfahrer kamen ihr jedoch rechtzeitig zu Hilfe. Die 18-Jährige konnte sich losreißen und der Angreifer flüchtete in Richtung Schlierbach.

Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte der jungen Frau bereits eine halbe Stunde zuvor aufgefallen. Er befand sich mit ihr in einem Bus der Linie 35 von Neckargemünd nach Heidelberg. Als sie kurz nach Mitternacht am S-Bahnhof Schlierbach-Ziegelhausen ausstieg, folgte ihr der Mann. Mehrfach versuchte er, sie in ein Gespräch zu verwickeln – und als ihre Zurückweisungen immer vehementer wurden, wollte er sie schließlich mit Gewalt küssen.

Zeugen gesucht

Auch nach dem Vorfall sah die 18-Jährige den Unbekannten noch einmal. Während sie in Begleitung eines der Helfer an der Haltestelle „Neckarschule“ auf den Moonliner M4 wartete, beobachtete sie den Mann, wie er aus dem anhaltenden Bus ausstieg und in die Peterstaler Straße ging. Der Fremde soll etwa 17 bis 21 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Nach der Beschreibung ist er sehr schlank, hat dunkle Haut, kurzes dunkles Haar, hohe Wangenknochen und eine spitze Nase. Er trug eine helle, ausgewaschene Jeans mit dunklen Schattierungen, eine dicke schwarze Jacke und weiße Adidas-Turnschuhe. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei