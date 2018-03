Anzeige

Heidelberg.Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in der Heidelberger Weststadt eine junge Frau sexuell bedrängt und ihr Handy gestohlen. Nach Angaben der Polizei war die 25-Jährige gegen 5 Uhr am Römerkreis unterwegs, als sie bemerkte, dass ein Mann sie verfolgte. In der Belfortstraße drückte er sie gegen ein Fahrzeug, hielt ihr einen Gegenstand an den Körper und behauptete, dass es sich dabei um ein Messer handele. Er zog sie dann teilweise aus, öffnete seine Hose und rieb seinen Penis an ihr. Der Unbekannte raubte außerdem das Mobiltelefon der jungen Frau und flüchtete. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und rund 1,65 Meter groß sein. Er habe eine normale Statur, sei, wie die Polizei mitteilte, dunkelhäutig und trug dunkle Kleidung und eine Kapuze. Er sprach gebrochen Englisch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 bei der Polizei zu melden. (ham/pol)