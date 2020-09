Unbekannter entwendet Geldbeutel und 20 Mundschutzmasken

Heidelberg.Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag in Heidelberg mehrere Gegenstände entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann gegen 13 Uhr in einem Geschäft am Uniplatz auf, nahm dort zwei Geldbeutel an sich und flüchtete in Richtung Neckar. Ein Angestellter folgte dem Täter, verlor ihn aber im Bereich der Neckarstaden aus den Augen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass vermutlich derselbe Täter eine halbe Stunde zuvor am Eingang der Fußgängerzone, auf Höhe der Fahrtgasse, zwanzig Mundschutzmasken von einem Ständer eines Geschäfts endwendet hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte einen deutlichen Bauchansatz, buschige Augenbrauen, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann trug eine dunkle Baskenmütze, ein blau-weiß gestreiftes Hemd und einen markanten schwarzen Mundschutz mit der Aufschrift "Cavaly". Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche und eine Papiertüte mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/99-1700 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020