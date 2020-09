Unbekannter überfällt Tankstelle und bedroht Angestellte

Heidelberg.Ein bislang unbekannter Täter hat eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße in Heidelberg überfallen und Bargeld erbeutet. Laut Polizeiangaben drohte der Täter der Angestellten am Mittwochmorgen, kurz nach 5 Uhr, massive körperliche Gewalt an und zwang sie so zur Herausgabe des geringen Bargeldbetrags. Der Unbekannte, der mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert war, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, dunkle Oberbekleidung, Jogginghose, schwarze Handschuhe. Die sofort eingeleitete Fahndung mit 15 Streifenwagenbesatzungen blieb erfolglos. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-44 44 entgegen.

