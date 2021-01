Unfall auf B 535 - drei Fahrzeuge krachen ineinander

Heidelberg.Auf der B 535 sind am Donnerstagnachmittag drei Autos ineinander gekracht. Zu dem Unfall kam es laut Polizeibericht, als der 33-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai, die BAB 5 an der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen verließ und im Bereich der Abzweigung zur B 535 in Richtung Boxberg/ Emmertsgrund abbiegen wollte. Nach bisherigen Ermittlungen übersah er hierbei eine verkehrsbedingte Stockung und prallte auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den vor ihm stehenden Tesla einer 46-jährigen Fahrerin geschoben. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des mittleren Fahrzeugs leicht verletzt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es jedoch im Bereich der Unfallstelle bis gegen 17 Uhr zu Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung Emmertsgrund/ Boxberg. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021