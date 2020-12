Unfallflucht im Czernyring - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg.Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 15.50 Uhr an der Kreuzung Czernyring/Bergheimer Straße ereignet hat. . Ein 65-Jähriger bog nach rechts ab. Dabei streifte ihn der nachfolgende Fahrer eines bislang unbekannten Autos hinten links. Es entstand Schaden von 2000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete über die Emil-Maier-Straße in Richtung B 37. Hinweise unter der Rufnummer 0621/174 17 00.

