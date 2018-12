Unfallverursacher attackiert Zeugen

Heidelberg.Ein 29-Jähriger hat am Samstag die Zeugen eines Verkehrsunfalls angegriffen. Wie die Polizei gestern mitteilte, überquerte der aus Frankreich stammende Audi-Fahrer trotz Rotlicht eine Kreuzung in Richtung Leimen und stieß mit einer 28-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Nach dem Unfall bestätigten zwei Zeugen, die hinter der Frau fuhren, dass die 28-Jährige die Kreuzung bei „Grün“ überquert habe. Der Unfallverursacher und sein 27-jähriger Mitfahrer attackierten daraufhin die Zeugen. Die Beamten nahmen die beiden Männer fest und erteilten auch zwei weiteren Angehörigen einen Platzverweis. Verletzt wurde niemand, den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3 000 Euro. vs

