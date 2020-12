Uniklinikum verlegt Covid-19-Patienten nach Stuttgart und Ulm

Heidelberg.Mit einem speziellen Großraum-Intensivtransportwagen sind am Freitag vier Covid-19-Patienten vom Universitätsklinikum Heidelberg in Krankenhäuser nach Stuttgart und Ulm gebracht worden. Damit will das Uniklinikum Platz für weitere Patienten schaffen, die an Covid-19 erkrankt sind und auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Die fahrende Intensivstation, die vom DRK-Rettungsdienst

...