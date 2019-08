Universität Heidelberg bundesweit beste Hochschule

Heidelberg.Im am Donnerstag veröffentlichten Academic Ranking of World Universities 2019, dem sogenannten Shanghai-Ranking, ist die Universität Heidelberg deutschlandweit wiederum die beste deutsche Hochschule - zum sechsten Mal in Folge. International belegt die Ruperto Carola wie bisher Rang 47, in Europa Position zwölf. Vier deutsche Unis sind unter den Top 100: Auf Heidelberg folgen die Ludwig-Maximilians-Universität München (52), die TU München (57) und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (70).

Größe fließt in Wertung ein

Das Shanghai-Ranking bemisst vor allem den wissenschaftlichen Einfluss der Hochschulen, deshalb ist für die Wertung überwiegend die Forschung entscheidend: Publikationen und Zitationen in internationalen Wissenschaftsmagazinen machen jeweils 20 Prozent der Wertung aus, ebenso wie die am häufigsten zitierten Wissenschaftler sowie die mit dem Nobelpreis oder der Fields-Medaille ausgezeichneten Forscherinnen und Forscher. Mit zehn Prozent fließen die Alumni ein, die ebenfalls eine der beiden hohen Auszeichnungen erhalten haben. Zudem macht die Forschungsleistung gemessen an der Größe der Institution zehn Prozent aus. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.08.2019