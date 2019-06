Universität lädt zu Mittelaltertag

Heidelberg.Am 22. Juni von 14 bis 20 Uhr findet der Mittelaltertag in verschiedenen Hörsälen der Neuen Universität am Heidelberger Universitätsplatz statt. Diese Veranstaltung der Mediävistik richtet sich an alle Interessierten, die spannende und unterhaltsame Einblicke in die Erforschung einer historischen Epoche gewinnen wollen. Von Mitmachaktionen, wie historische Fechtkunst oder ein Mittelalterquiz, bis hin zu Werkstätten, wie Buchmalereien selbst gestalten, ist für jeden Geschmack was dabei. Auch für Kinder wird es Veranstaltungen rund um das Essen im Mittelalter geben. Der Chor des Germanistischen Seminars wird mit einem Auftritt den Tag ausklingen lassen. val

