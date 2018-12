Universitätsklinik baut weiter an Exzellenz

2018 stellt das Heidelberger Universitätsklinikum, mit 13 000 Mitarbeitern auch größter Arbeitgeber in der Stadt, die Zeichen auf Weiterentwicklung und Spezialisierung. Dabei darf das Medizinzentrum auf die Unterstützung von Privatleuten bauen – allen voran SAP-Gründer Dietmar Hopp mit seiner Stiftung.

100 Millionen Euro – die Hälfte der Baukosten für das neue Herzzentrum auf dem Gelände der alten Kinderklinik – sichert Mäzen Hopp zu und macht das Projekt damit realisierbar. Denn das Land Baden-Württemberg beteiligt sich nicht an den Neubaukosten. Im Oktober stellt die Klinikspitze gemeinsam mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das Konzept des Herzzentrums vor.

2020 soll mit dem Abriss der alten Kinderklinik begonnen werden, auf deren Areal das neue Herzzentrum kommt. 2024 könnte das Herzzentrum öffnen, so lautet der ambitionierte Plan. In den Gebäudekomplex ziehen mehrere Bereiche: die Kardiologie aus ihren Räumlichkeiten in der Krehl-Klinik, die Herzchirurgie aus der neuen Chirurgischen Klinik und die Kinderkardiologen sowie Kinderherzchirurgen aus der Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik. An den alten Standorten werden kleine Einheiten zurückbleiben, etwa in Form von Reanimationszentren. Die freiwerdenden Bereiche sollen zur Entlastung während der Sanierung der Kopfklinik genutzt werden.

Sanierung Kopfklinik steht an

„Mit der Zusammenführung der herzmedizinischen Kompetenz in einem hervorragend ausgestatteten Gebäude wird die Herzmedizin weiter gestärkt“, freut sich die Leitende Ärztliche Direktorin des Uniklinikums, Annette Grüters-Kieslich, über den bevorstehenden Baustart. Die andere Hälfte der Summe muss das Uniklinikum über Kredite finanzieren. Im Kliniksanierungsprogramm des Landes werde dafür die anstehende Sanierung der Kopfklinik berücksichtigt. Nach 22 Monaten Bauzeit wird am 7. Juni die Erweiterung der Kinderklinik gefeiert. Dietmar Hopp hat auch hier mit zwölf Millionen Euro die Aufstockung ermöglicht. Mäzen Hopp verweist auf das nächste Projekt, das den Standort Universitätsmedizin weiter stärken wird: Das Kindertumorzentrum (KiTZ), für das der SAP-Gründer bereits 20 Millionen Euro versprochen hat.

Insgesamt, rechnet Hopp vor, habe seine Stiftung der Universitätsmedizin Heidelberg und Mannheim seit 1996 rund 280 Millionen Euro zur Verfügung gestellt oder schon zugesagt. 50 Millionen Euro sind bereits in die Heidelberger Kindermedizin geflossen. Die 100 Millionen Euro für das Herzzentrum sind da noch nicht eingerechnet.

Stiftung für kranke Kinder

Noch einen Grund zum Feiern bietet die Gründung der „Stiftung Courage für chronisch kranke Kinder“. Eine Erbschaft in Höhe von 400 000 Euro bildet die Basis. Pro Jahr hat die Initiative zuvor bereits Projekte mit 200 000 Euro Spenden finanziert.

Unter anderem mit einer Spendengala im Herbst wird Geld gesammelt, das den Kindern in der Kinderklinik zugute kommt – etwa, um Klinkclowns zu organisieren oder speziell auf die einzelnen Patienten zugeschnittene Unterstützungen zu finanzieren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018