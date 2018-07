Anzeige

Ein 63-jähriger Mann und dessen fünfjährige Tochter sind am Montagnachmittag in einem Anwesen in Heidelberg-Kirchheim tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sind Vater und Tochter durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu Tode gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, gehe man nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bei der Tat von einer Familientragödie aus. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.