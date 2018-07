Vater und Tochter tot gefunden

Anzeige

Heidelberg.Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Familientragödie aus: In einem Anwesen im Heidelberger Stadtteil Kirchheim sind am Montagnachmittag die Leichen eines Mannes und eines Mädchens gefunden worden.

Der 63 Jahre alte Vater und seine fünf Jahre alte Tochter starben nach ersten Erkenntnissen der Polizei an Kohlenmonoxidvergiftungen. Weitere Aufschlüsse sollen Obduktionen bringen, teilten Behördensprecher auf Anfrage mit. Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Kriminalexperten nicht von einem Unfall aus. Ob ein Grill oder eine andere Feuerquelle die Ursache der Vergiftung bildeten, ist nicht bekannt. Gestern Nachmittag betrachten die Behördensprecher eine Familientragödie als sehr wahrscheinlich.

Geruchloses Gas

Kohlenmonoxid ist ein Gas, das unsichtbar und geruchlos ist. Es kann tödlich wirken. Es ist ein nicht reizendes Atemgift und entsteht bei nicht vollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien wie Holz oder Holzkohle. Das Kohlenmonoxid wird eingeatmet und gelangt über die Lunge in den Blutkreislauf. Dort heftet es sich an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen – und zwar an jener Stelle, an der normalerweise Sauerstoff andockt. Vergiftungsgefahr besteht immer dann, wenn bei der Verbrennung im Ofen oder Grill nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn der Kamin verstopft ist. miro