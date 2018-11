Veranstaltungen in Stadtteilen

Heidelberg.Der Opfer von Gewalt und Kriegen wird am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, auch in Heidelberg gedacht. In mehreren Stadtteilen will man nach Angaben der Stadt ein Zeichen gegen das Verdrängen und Vergessen setzen. Eine zentrale Veranstaltung der Stadt auf dem Bergfriedhof werde es in diesem Jahr deshalb nicht geben.

In Handschuhsheim organisiert der Stadtteilverein ab 10 Uhr am Mahnmal an der Nordseite der Tiefburg eine Gedenkfeier, die auch Bürgermeister Wolfgang Erichson besucht. Der Stadtteilverein Wieblingen lädt um 10 Uhr am Alten Friedhof (Wallstraße 29) ein. Um 11.30 Uhr organisieren der Sozialverband VdK und der Stadtteilverein Ziegelhausen am Alten Friedhof (Friedhofweg) eine Feier. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018