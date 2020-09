„Verbliebene mehrheitlich rechtsextrem ausgerichtet“

Heidelberg.Ende August soll ein 25-Jähriger im Anwesen der Burschenschaft Normannia antisemitisch beleidigt, mit Geldmünzen beworfen und mit Gürteln geschlagen worden sein. Wie rechtsextrem ist die Szene einzuschätzen? Der Politologe und Experte für Burschenschaften, Dietrich Heither, gibt Antworten.

Wie unterscheiden sich schlagende von nicht schlagenden Verbindungen?

Dietrich Heither: Schlagende Verbindungen pflegen die Mensur, eine Art Fechtkampf, bei dem es vor allem darauf ankommt: Nicht zurückzuziehen, sondern den Kopf hinzuhalten – ein rein auf Männlichkeit abzielendes Ritual. Verlierer gibt es dabei nicht – es sei denn, man zuckt weg. Das wird mit Sanktionen belegt, die bis zum Ausschluss aus der Verbindung gehen können. Als besonders hart und männlich gilt die „Sine sine“-Variante: Da wird ohne Augen- und Halsschutz gefochten.

Und wofür steht der Begriff Burschenschaft?

Heither: Burschenschaft kommt historisch aus der Zeit zwischen 1813 und 1817, als die „Urburschenschaft“ die Wartburg in Jena stürmte. Der Begriff ist im Kontext der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung verankert. In der Deutschen Burschenschaft sind schon früh zwei Strömungen zu finden: die freiheitlich-liberale und die eher nationalistische, wie sie etwa Turnvater Jahn verkörpert. Bis 1870 trennten sich beide in die nationalistisch-völkische und in die liberale. Letztere verschwand nach 1848.

Das mutmaßliche Opfer in Heidelberg soll mit Gürteln geschlagen worden sein. Die Polizei formulierte, „gürteln“ sei gängige Praxis. Was bedeutet sie?

Heither: Im Elsässischen habe ich den Begriff als Synonym für „Durchprügeln“ gefunden. Ansonsten kenne ich kein Ritual, das so heißt. Das kann aber regional begrenzt oder erst in jüngster Zeit entstanden sein.

Gibt es weitere körperbetonte Rituale – und gehört Münzen auf eine Person zu werfen dazu?

Heither: Es gibt jede Menge solcher Rituale. Die Mitglieder müssen beweisen, dass sie alle natürlichen Bedürfnisse der Studentenvereinigung unterstellen – sich betrunken machen lassen und in Klausur nicht auf die Toilette gehen zu können sind solche Beispiele. Erst wenn ein „Fuchs“ – so werden die Anwärter der Burschenschaft genannt – das bewiesen hat, wird er nach der Mensur zum „Burschen“. Auch das Liedgut ist teils sehr martialisch und auf Männlichkeits-Symbolik ausgerichtet. Der Wechsel vom „Fuchs“ zum „Burschen“ markiert einen Reifeprozess, der vom Untergebenen zum Erfahrenen von Ritualen begleitet wird. Von Münzenwerfen als Ritual weiß ich nichts.

1999 hat sich in Jena, der Mutterstadt der Studentenverbindungen, eine „Normannia“ gegründet, gegen die der Staatsschutz wegen des Verdachts rechtsextremer Tendenzen ermittelt(e). Bewerten Sie die Namensgleichheit „Normannia“ als zufällig?

Heither: Der Begriff taucht – wie auch „Borussia“ – häufiger auf. „Normannia“ gibt es in mehreren Städten.

Was weiß man über die „Normannia Heidelberg“?

Heither: Die „Normannia Heidelberg“ gehörte zur Deutschen Burschenschaft, die 1961 gegründet wurde mit dem Ziel, Österreich in den deutschen Verbund der Studentenverbindungen einbeziehen zu können. Etwa zehn Jahre arbeiteten sich die Mitglieder unter anderem an der Frage ab. Dann kamen die 1968er-Jahre, und die alten Zöpfe wurden in allen Verbindungshäusern diskutiert – und damit die Frage, ob Frauen aufgenommen werden sollten. Schlagende Verbindungen beantworteten diese Frage für sich, indem sie an der Mensur festhielten. Liberalere gaben sie auf. 1971 gilt als entscheidendes Jahr, weil der Verband auf die Mensur verzichtete, aber den Beitritt österreichischer Verbindungen ermöglichte. Es war die Geburt des volkstumsbezeichnenden Vaterlandsbegriffs: „Volk“ wurde über Sprache und Kultur, nicht mehr über den Staatsbegriff gefasst. Von den 120 Verbindungen heute werden ein Drittel zur Deutschen Burschenschaft gezählt, ein Drittel nicht – beim letzten Drittel steht das Biertrinken ganz vorne.

Wie groß schätzen Sie den Kreis der aktiven Verbindungsstudenten insgesamt in Deutschland?

Heither: Mitte der 1990er-Jahre begann die Auflösung der Burschenschaften – man distanzierte sich immer deutlicher vom „harten Kern“. Seither kann man davon ausgehen, dass die in der Deutschen Burschenschaft Verbliebenen mehrheitlich rechtsextrem ausgerichtet sind. Es werden Nazilieder gesungen und „Arierformeln“ beschworen. Ich würde die Zahl der aktiven – also der studierenden – Mitglieder bundesweit auf rund 10 000 schätzen, die der Alten Herren auf 100 000 bis 120 000. Auf ihrer Internetseite nennt die Deutsche Burschenschaft 70 Vereinigungen mit 4500 Mitgliedern. Hinter diese Zahl würde ich ein Fragezeichen setzen.

Sind auch Frauen als „Aktivitas“ zugelassen oder gibt es immer noch reine Männergesellschaften?

Heither: Frauen werden nach wie vor nicht als Mitglieder aufgenommen. Sie sind aber bei Veranstaltungen willkommen.

