Verdacht der schweren räuberischen Erpressung: 16-Jähriger in U-Haft

Mannheim.Ein 16-Jähriger befindet sich seit Dienstag wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft. Er soll am frühen Freitagmorgen im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen von einem Gleichaltrigen Bargeld unter Gewaltanwendung gefordert haben. Der 16-jährige Beschuldigte versetzte seinen Kontrahenten dabei so sehr in Panik, dass dieser von einer Brücke in den Neckar sprang und sich nur mit Mühe ans Ufer retten konnte.

Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei mitteilten, waren die beiden miteinander bekannten Jugendlichen am Heidelberger Hauptbahnhof aufeinander getroffen. Der vermeintliche Täter bedrohte den Geschädigten dabei und forderte einen vierstelligen Betrag an Bargeld. Eingeschüchtert durch die Drohungen fuhr der Heranwachsende mit seinem Peiniger zu der Brücke zwischen Ziegelhausen und Schlierbach. Mit Tritten und Schlägen soll der Verdächtige sein Opfer dabei weiter eingeschüchtert haben. Schließlich händigte dieser anschließend eine kleine Summe aus.

Doch damit gab sich der 16-Jährige Aggressor nicht zufrieden. In der Folge schlug er seinm Opfer mit einer Flasche auf den Kopf. Dadurch erlitt der Geschädigte erhebliche Verletzungen, heißt es seitens der Polizei weiter. Schließlich sprang dieser von der Brücke, um der Situation zu entkommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung bei der Haft- und Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.