Verdächtigen in Stuttgart verhaftet

Heidelberg.Ein 34-jähriger Heidelberger sitzt seit Samstag in Haft. Er wurde in der Stuttgarter Innenstadt gefasst. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am 24. Januar die Filiale eines Geldinstituts im Heidelberger Stadtteil Hasenleiser überfallen zu haben. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte an diesem Tag gegen 17.40 Uhr die Räume des Geldinstituts in der Straße Kolbenzeil betreten haben. Hier sei er auf einen am Schalter stehenden Angestellten zugelaufen und habe von diesem, unter Vorhalt eines langen Messers, die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Festnahme ohne Widerstand

Nachdem ihm der Bankmitarbeiter mehrere Geldscheine ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter aus den Geschäftsräumen.

Durch Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Geldinstitut und weiterer intensiver Ermittlungsmaßnahmen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der 34-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er leistete keinen Widerstand, als ihn Polizeikräfte am frühen Samstagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt festnahmen. Die Bereitschaftsrichterin setzte auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl in Vollzug. sal

