Verdächtiger gefasst

Heidelberg.Gut zwei Jahre nach einem brutalen Raubüberfall im Stadtteil Emmertsgrund haben die Ermittlungsbehörden nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, konnte das Landeskriminalamt einem 35 Jahre alten Mann aus dem südlichen Rhein-Neckar-Kreis per Datenabgleich eine DNA-Spur zuordnen, die am Tatort gefunden worden war. Bereits am 22. März sei ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erwirkt und noch am selben Tag vollstreckt worden. Der 35-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Tresor erbeutet

Ihm wird vorgeworfen, am 16. Februar 2017 gegen 13.30 Uhr ein damals 13-jähriges Mädchen in dessen Wohnung gedrängt und gefesselt zu haben, nachdem diese die Haustür aufgeschlossen hatte. Anschließend habe er die Wohnung durchsucht und einen Tresor erbeutet. Darin soll sich eine größere Summe Bargeld befunden haben.

Als der Täter mit dem Tresor verschwunden war, gelang es dem Mädchen, sich selbst zu befreien. Die 13-Jährige verständigte ihre Mutter am Arbeitsplatz, die wiede-rum die Polizei einschaltete. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019