Verdächtiger Koffer löst großen Polizeieinsatz aus

Heidelberg.Aufregung am letzten Öffnungstag für den Einzehandel in der Heidelberger Innenstadt: Ein verdächtiger Koffer hat in der Fußgängerzone einen Großeinsatz ausgelöst. Am Tag vor dem harten Lockdown lag das herrenlose Gepäckstück auf der Gussfigur „Zeitungsleser“. Die Polizei sperrte deshalb die Hauptstraße zwischen Bismarckplatz und Neugasse. Geschäfte wurden geräumt. Mit Eintreffen des Entschärfungsdienstes des Landeskriminalamts wurde die Absperrung auf den Bismarckplatz ausgeweitet. Dadurch stoppte der Straßenbahnverkehr und es entstanden Verkehrsbehinderungen. Um 15.13 Uhr wurde Entwarnung gegeben: Der Koffer war leer. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020