Vereine unter einem Dach

Anzeige

Heidelberg.Sportkreis und Sportjugend Heidelberg erhalten eine neue Heimat: Der Polizeisportverein (PSV) Heidelberg möchte das bestehende Gebäude an der Speyerer Schnauz 8 zu seinem neuen Vereinsheim und Trainingszentrum umbauen. In diesem „Haus des Sports“ sollen auch der Sportkreis und die Sportjugend künftig Platz finden. Der Gemeinderat hat dem Verkauf des Gebäudes an den PSV einstimmig zugestimmt.

Vorgesehen sind Trainingsräume für Kampfsportler sowie Umkleiden, Duschen, eine Sauna und weitere Trainings- und Veranstaltungsräume. Eine Küche und Toiletten in allen vier Stockwerken sind ebenso geplant wie ein barrierefreier Zugang.

Sportkreis zieht in zweiten Stock

Das zweite Stockwerk können Sportkreis und Sportjugend mieten. Beide suchen dringend neue Räume, da in dem bisher genutzten Haus am Harbigweg keine Erweiterung möglich ist. Im Dachgeschoss will das Amt für Sport und Gesundheitsförderung ebenfalls Räume anmieten und diese auf Nachfrage weiteren Organisationen zur Verfügung stellen.