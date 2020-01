Vereinsheim verwüstet

Heidelberg.Eine Vereinsgaststätte im Sinsheimer Ortsteil Rohrbach ist von Unbekannten am Montagabend verwüstet worden. Nach Mitteilung der Polizei beschädigten die Täter die Glasscheibe der Eingangstür zu dem Lokal in der Bruchstraße. Außerdem schlugen sie das Fenster des Windfangs im Eingangsbereich ein und beschädigten die Schiebetür einer neu errichteten Blechhütte auf dem Vereinsgelände. Zeugen stellten die Schäden gegen 18 Uhr fest, der Vereinsvorstand meldete sie der Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde weder in den Gasträumen noch in der Blechhütte etwas entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise erbeten unter Telefon 07261/69 00. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020