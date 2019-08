Verfolgungsfahrt durch Innenstadt - Raser entwischt Polizei in Heidelberg

Heidelberg.Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen mit hoher Geschwindigkeit durch die Heidelberger Innenstadt vor der Polizei geflüchtet. Der VW fiel den Beamten gegen 4 Uhr in der Eppelheimer Straße auf, weshalb er kontrolliert werden sollte, wie die Polizei mitteilte.

Als der Autofahrer den Streifenwagen erkannte, gab er Gas flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über den Czernyring - Montpellierbrücke und die Lessingstraße. Dabei missachtete er die roten Ampeln und raste mit über 100km/h weiter. In Höhe der Lenaustraße wendete er sein Fahrzeug und fuhr mit ausgeschaltetem Licht in die entgegengesetzte Richtung. Mit über 100 km/h fuhr er weiter über die Kurfürsten-Anlage, Gneisenaustraße, Bergheimer Straße, Vangerowstraße, Ludwig-Guttmann-Straße bis zum Kinzigweg, wo er in einem gesperrten Bereich einen Poller umfuhr.

Aus Sicherheitsgründen brachen die Beamten die Verfolgung ab. Anschließend suchten sie mit Hilfe des Kennzeichens den Fahrzeughalter auf. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06221-99-1700 zu melden.