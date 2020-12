Verfolgungsfahrt endet an Bahn

Heidelberg.Ein 53-Jähriger hat am Mittwochvormittag in Heidelberg mehrere Unfälle verursacht. Nach Polizeiangaben missachtete der Autofahrer gegen 10.20 Uhr am Adenauerplatz eine rote Ampel und touchierte einen Streifenwagen. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bahnhofstraße in Richtung Römerkreis. Ein Radfahrer verhinderte in der Bahnhofstraße einen Zusammenstoß, indem er stark abbremste. Er blieb mit der Pedale an einem Fahrzeug hängen und stürzte. Am Römerkreis prallte der Autofahrer, der sich nach ersten Ermittlungen offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, mit einer Straßenbahn zusammen und kam in eine Klinik. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020