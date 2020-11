Vergessene Kerze wohl Ursache für Brand

Heidelberg.Der Zimmerbrand in der Max-Joseph-Straße am Mittwochmorgen war wohl die Konsequenz aus einer nicht gelöschten Kerze. Das haben die Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd am Donnerstag mitgeteilt. Das Feuer war um kurz nach 7 Uhr ausgebrochen. Zwei Bewohner waren mit leichten Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht worden. Der Sachschaden beträgt etwa 30 000 Euro.



