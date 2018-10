Verhaftung nach Sex-Attacke

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 19-Jährigen Anfang Dezember in Ziegelhausen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, verhafteten sie am Donnerstag einen 36-jährigen Mann.

Er steht in dringendem Verdacht, die 19-Jährige am 1. Dezember gegen 22.15 Uhr verfolgt zu haben. Er soll sie attackiert, in ein Gebüsch gezogen und mit einem Messer

