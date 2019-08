Verkehr fließt jetzt anders

Heidelberg.Seit Mitte Juli baut die Stadt Heidelberg die neue Radachse am Adenauerplatz. Damit wird die Lücke auf dieser wichtigen Fahrradachse in Ost-West-Richtung geschlossen. Nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung startet am Mittwoch ein neuer Bauabschnitt und damit auch eine geänderte Verkehrsführung. Zwischen Sofienstraße und Rohrbacher Straße wird die nördliche Fahrbahn hergestellt und die Markierung angebracht.

Bis Mitte September bleibt die Durchfahrt vom Adenauerplatz in die Kurfürsten-Anlage gesperrt. Aus der Friedrich-Ebert-Anlage sind nur noch ein Rechtsabbieger in die Sofienstraße und ein Linksabbieger in die Rohrbacher Straße freigegeben. Der Busverkehr wird über den Bismarckplatz umgeleitet. Der Radverkehr wird über die Nadlerstraße, Plöck, Kleine Plöck zur Rohrbacher Straße umgeleitet. Der Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger ist möglich. Bis Ende November soll die Radachse fertiggestellt sein. sal

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.08.2019