Verkehrsunfall mit verletztem Autofahrer – mehrere Kilometer Stau

Heidelberg/A5.Bei einem Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Heidelberg ist am Montagnachmittag gegen 14:11 Uhr ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist die Schwere der Verletzungen des Mannes derzeit nicht bekannt. Er ist zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Wagen des Mannes überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Laut Angaben eines Kollegen vor Ort, musste der Verletzte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nach ersten Informationen der Polizei nicht am Unfall beteiligt.

Die Überleitung zur A5 von Heidelberg kommend ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf der A 656 vor der Baustelle bei MA-Friedrichsfeld bis zum Autobahnkreuz Heidelberg auf mehrere Kilometer zurück.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020