Verklärung hilft nicht

Frühestens in der Woche nach Ostern 2021 werden wir belastbar wissen, wie es mit dem Ankunftszentrum des Landes auf Patrick-Henry-Village weitergeht. Aber auch nur im (allein aus der Zeitperspektive gesehen) günstigsten Fall, dass der Bürgerentscheid keine Mehrheit gegen die Wolfsgärten bringt.

Sollte das Bürgervotum hingegen – und dafür gibt es einige Vorgängerbeispiele – erfolgreich sein oder „nur“ am Quorum scheitern, dann finge die Suche wieder von vorne an. An einen „Plan B“ anzuknüpfen, scheitert: Es gibt keinen geeigneten Standort, bei dem nicht Widerstände zu erwarten wären. Außer dem alten: Patrick-Henry-Village.

Der Bund hatte dort jüngst damit überrascht, selbst zwei Dutzend Wohnblocks behalten und vermieten zu wollen. Auch wenn Bund und Stadt betonten, in bestem Einvernehmen zu handeln, ist damit doch ein Stück kommunaler Gestaltungsmöglichkeit eingeschränkt im künftigen Vorzeige-Stadtteil. Zumal der Bund schon zusätzlich begierig nach einem Teil der Offiziersvillen im Norden zu blicken scheint.

Möglicherweise verliert auch das Land irgendwann die Geduld. Im Moment kommen vergleichsweise wenige Geflüchtete in Baden-Württemberg an, weil Griechenland, die Türkei, Italien und Spanien Barrieren bilden. Doch die Situation kann sich innerhalb von Tagen dramatisch ändern – wie im Herbst 2015 .

Nun rächt sich das Rumgeeiere der vergangenen Jahre, das mit der hauchdünnen Entscheidung im Juni nicht besser wurde. Hilfreich war dabei nicht, dass die Einrichtung Ankunftszentrum lange in der toleranten Stadt Heidelberg zu sehr verklärt wurde. Vor allem zum Schutz der Geflüchteten vor Übergriffen von außen, aber auch wegen nach drinnen getragener Konflikte muss es – auch baulich – besonders gesichert sein . Und das macht es zum Fremdkörper in jeder Siedlung.

