Verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto

Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Mannheim ist eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 17.30 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer die Waldhofstraße in Richtung Alter Messplatz und kollidierte beim Rechtsabbiegen in die Humboldtstraße mit der entgegenkommenden Radfahrerin.

Diese war auf dem falschen Radweg der Waldhofstraße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Sie wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto ist gering.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020