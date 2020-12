Vermehrt Einbrüche in Wohnungen

Heidelberg.Die Polizei verzeichnet seit Oktober vermehrt Wohnungseinbruchdiebstähle in den Stadtteilen Weststadt, Pfaffengrund und Neuenheim/Handschuhsheim. Es seien seitdem 18 Einbrüche angezeigt worden, die alle zwischen 17 und 20 Uhr begangen wurden. In fast allen Fällen stiegen die Einbrecher durch Fenster an der Gebäuderückseite in die Wohnungen ein und entwendeten Elektrogeräte, Haushaltsartikel, hochwertige Bekleidung sowie wertvollen Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist nicht bekannt.

Verdächtige Person gesehen

Am Freitag, 20. November, gegen 18.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Bergstraße einen Mann im Innenhof. Als sie ihn ansprach, flüchtete er. Unmittelbar zuvor war in eine Wohnung im Nachbarhaus eingebrochen worden. Am Samstag, 28. November, überraschte gegen 18 Uhr eine Anwohnerin der Dantestraße einen Einbrecher in ihrem Wohnzimmer. Sie versuchte, ihn aufzuhalten, doch er flüchtete mit dem Diebesgut über den Balkon in den Garten. Eine Fahndung verlief in beiden Fällen negativ. Die Beschreibung des Unbekannten stimmte überein: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, über 1,80 Meter groß, helle Hautfarbe, spricht Deutsch mit leichtem Akzent. Der Mann war bekleidet mit einer dunklen Sportjacke und einer dunklen Baseball-Kappe und trug einen Rucksack bei sich. Die Polizei rät zur Achtsamkeit. Hinweise an 0621/174-4444. kako

