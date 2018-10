Vermittler im Schulalltag

Heidelberg.Die Gemeinschaft zwischen Schulen und Migrantenfamilien stärken: Das ist der Grundpfeiler der Tätigkeit als interkultureller Elternmentor. „In Heidelberg gibt es fast in allen öffentlichen Grundschulen Mentoren“, berichtet Corinna Uebel vom Regionalen Bildungsbüro in Heidelberg.

Die Mentoren agieren als Vermittler zwischen den Schulen und Migrantenfamilien, die oftmals nicht mit dem deutschen Schulsystem vertraut sind. Bei Fragen und Problemen sind sie die Ansprechpartner. „Die meisten Mentoren werden in den Schulen aktiv, die sie selbst auch kennen“, erklärt Uebel zum Konzept. „Im Idealfall werden die ausländischen Familien über einen längeren Zeitraum hinweg betreut. Meistens lassen sich die Probleme jedoch in Kürze lösen.“ Uebel und ihre Kollegen sind für die Projektkoordination zuständig, ermöglichen durch die Veranstaltung von regelmäßigen Netzwerktreffen den Austausch der Mentoren untereinander.

Idee der Elternstiftung

In Heidelberg gibt es 18 öffentliche und acht private Grundschulen – 34 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Das entspricht nach Angaben der Stadt Heidelberg einem Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuwanderungszahlen legten vor rund zwölf Monaten den Grundpfeiler für die „Interkulturellen Elternmentoren“. Ein vergleichbares Vorgängerprojekt gibt es nicht. Ideengeber ist die Elternstiftung Baden-Württemberg. Auf gemeinsame Initiative hin wurde das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro, dem Ausländerrat und der Stadt eingeführt.

„Die Projektidee richtet sich in erster Linie an Grundschulen, aber der Bedarf ist auch bei weiterführenden Schulen vorhanden“, erklärt Uebel. Das Projekt setzt bei den jüngsten Schulkindern an, um es den Migrantenfamilien von Anfang an zu erleichtern, ein Gefühl für schulische Abläufe zu entwickeln. Die meisten Mentoren haben selbst Kinder an den Grundschulen, in denen sie im Einsatz sind. „Wir hoffen, dass sich das Projekt verwächst und auf die weiterführenden Schulen überschwappt“, sagt Uebel.

Keine Elternmentoren, aber dafür eine Betreuung und Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund übernimmt der Interkulturelle Elternverein – und das vorwiegend in den weiterführenden Schulen. „Wir betreuen aktuell rund 26 Schüler in zehn Familien“, berichtet die Vereinsvorsitzende Catherine Mechler-Dupouey. Die Bildungsarbeit, beispielsweise mit dem Angebot „Welcome II“, richtet sich dabei nicht nur an die Schüler, sondern bezieht auch die Familien innerhalb des Projektes mit ein.

„Lehrer können nicht immer ihre Zeit in Quereinsteiger investieren. Aber es ist ganz wichtig, die Familien an die Hand zu nehmen, wenn sie nicht mit dem deutschen Bildungssystem vertraut sind“, bemerkt die Vorsitzende, die auch Gründungsmitglied des Vereins ist. Sprachbarrieren sind dabei fast immer überwindbar. Eine Herausforderung stellt vielmehr die Gratwanderung zwischen der Integration und der Loyalität hinsichtlich der eigenen Kultur dar. „Auf jede Familie muss man sich immer wieder neu einstellen. Natürlich wollen wir, dass sich jeder möglichst gut einlebt, aber die kulturellen Werte und Traditionen sind weiterhin ein Thema.“

Die Ausbildung der Elternmentoren an den Grundschulen trägt die Elternstiftung Baden-Württemberg. Die Mentoren lernen in Schulungen den richtigen Umgang mit Konflikten oder aber auch eine neutrale Vermittlerrolle einzunehmen. „Am Ende der Seminartage erhalten die Eltern ein Zertifikat. Auch Empfehlungsschreiben können wir ausstellen“, fasst Samira Ameziane-Heddad von der Elternstiftung zusammen. Es sei„ein offenes Angebot für jeden, der ein Gespür für Interkultur hat. Man muss selbst kein Elternteil sein. Wir hatten auch schon ältere Geschwister in den Schulungen dabei.“ Als Brückenbauer treten die Mentoren zwischen das Schulsystem und die Schüler. „Die Ausbildung ist kostenlos. Es geht um den ehrenamtlichen Einsatz“, merkt Ameziane-Heddad an.

Aktuell decken die Elternmentoren an den Heidelberger Grundschulen die Sprachen Englisch, Russisch, Spanisch und Türkisch ab. Das multikulturelle Spektrum ist jedoch längst nicht erschöpft: „Momentan bekommen wir sehr viele Anfragen zu asiatischen Sprachen. Wir arbeiten an den Nachschulungen“, erklärt Uebel vom Bildungsbüro.

