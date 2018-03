Vermummte schlagen auf Auto

Anzeige

Nußloch/Heidelberg.Nach einem mysteriösen Vorfall in Nußloch sucht die Polizei Zeugen. Wie gestern mitgeteilt wurde, hielt ein 19-Jähriger am Samstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Ford in der Hauptstraße, weil einer der vier Insassen Geld abheben wollte. Daraufhin sollen sich mehrere Fahrzeuge genähert haben, aus denen bis zu 15 vermummte Personen ausstiegen. Zwei von ihnen sollen an den Autotüren gerüttelt und auf Dach und Motorhaube gehämmert haben.

Der 19-Jährige informierte die Polizei. Rund eine Stunde später hielten Beamte einen 20-jährigen Autofahrer in der Franz-Knauff-Straße in Heidelberg an. Er und sein Beifahrer trugen eine Sturmhaube beziehungsweise einen Schal vor dem Gesicht. Ob sie an dem Vorfall beteiligt waren, ist aber unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 06222/570 90 zu melden. fab